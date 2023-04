Il violino di Carolin Widmann al Mancinelli di Orvieto

ORVIETO – Torna ad esibirsi al Mancinelli di Orvieto l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani. Stavolta insieme a Carolin Widmann, una delle violiniste più in vista sul panorama internazionale. Una interprete versatile: il suo repertorio spazia dai grandi classici alle composizioni contemporanee. Una fuoriclasse che porterà sul palco, venerdì 14 aprile alle ore 21, il Rondò in Do maggiore per violino e orchestra e la Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 di Mozart, oltre al brano, in prima esecuzione italiana, Neroli per violino e orchestra di Lisa Streich, una giovane e talentuosa compositrice svedese. Un programma dedicato a Mozart con un’incursione al contemporaneo, dunque, la cui direzione sarà a cura del maestro Tito Ceccherini. Prolifica musicista da camera, Carolin Widmann appare regolarmente nelle principali sale da concerto tra cui Wigmore Hall di Londra, Bozar di Bruxelles, Louvre Parigi, Festspielhaus Baden-Baden, Philharmonie Berlin e la Konzerthaus di Vienna. Il 2019 ha visto Carolin intraprendere importanti tournée di recital in Nord e Sud America, per poi tornare alla Wiener Konzerthaus per eseguire un recital dedicato a Beethoven come parte delle celebrazioni del grande compositore di Bonn. Di recente ha anche eseguito la prima mondiale del Concerto per violino n. 2 di Jörg Widmann alla Suntory Hall di Tokyo, oltre a esibirsi in Europa con l’Orchestre de Paris e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese sotto la direzione di Daniel Harding e l’Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte all’Alte Oper con la direzione di Andrés Orozco Estrada.



I suoi dischi dedicati alle Sonate di Schubert e Schumann hanno ricevuto il plauso della critica tra cui il “Diapason d’Or” e il “German Record Critics’ Award”. Nel 2006, il CD di debutto di Carolin Widmann, “Reflections I”, è stato nominato “Critics’ Choice of the Year” dalla German Record Critics’ Award Association. La sua registrazione del Concerto per violino e orchestra di Morton Feldman con la Frankfurt Radio Symphony Orchestra sotto la direzione di Emilio Pomárico è stata pubblicata nel 2013. Carolin Widmann è stata nominata “Musicista dell’anno” agli International Classical Music Awards 2013, insignita del Bayerischer Staatspreis per le eccezionali doti musicali nel 2017 e di un International Classical Music Award per la registrazione dei Concerti per violino di Mendelssohn e Schumann con la Chamber Orchestra of Europe. Ha collaborato con le principali orchestre internazionali, dai Berliner Philharmoniker alla BBC Symphony Orchestra, insieme ai direttori più autorevoli.