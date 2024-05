Lunedì 27 Maggio 2024, 23:25

TERNI - E’ ternana, ha 84 anni ed è finita nei guai per il possesso di una quantità impressionante di cocaina.

Nove etti di sostanza erano nascosti tra la cantina, lo sgabuzzino e la camera da letto di casa sua, nella prima periferia della città.

Tutta quella droga, che sul mercato avrebbe fruttato 50mila euro, era custodita dalla nonnina ternana che però respinge ogni addebito.

A dir poco sorpresi anche gli investigatori dell’arma che l’hanno arrestata per detenzione a fini di spaccio e che, per la prima volta, si sono ritrovati a indagare su una presunta pusher ultraottantenne.

L’anziana, assistita dall’avvocato Francesco Mattiangeli, è caduta dalle nuvole arrivando a ipotizzare che qualcuno possa aver fatto le copie delle chiavi di casa sua per nascondere la droga.

Ha giurato che lei non ne sapeva nulla di tutta quella cocaina nascosta nelle stanze del suo appartamento e del materiale per preparare le dosi.

La vicenda è partita con la richiesta d’intervento per una presunta fuga di gas segnalata dai residenti di un condominio tra via Mentana e San Giovanni. Immediato l’arrivo sul posto di una squadra dei vigili del fuoco per verificare cosa fosse successo e prevenire eventuali rischi per chi abita lì. Nell’eseguire le verifiche all’interno dello stabile, nel piano seminterrato delle cantine, in un locale, i vigili hanno trovato alcune tracce sospette di polvere bianca e a quel punto hanno chiesto l’intervento l’arma per approfondire la vicenda.

Sul posto in pochi minuti i carabinieri del nucleo investigativo, già in servizio in zona per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, cui si sono aggiunti i militari del nucleo forestale di Stroncone, che avevano un’attività in corso in collaborazione con un’unità antidroga del nucleo cinofili di Roma. I cani sono andati a caccia di droga e non hanno faticato molto a trovarla. Nell’appartamento dove l’84enne vive sola, tra la camera da letto e lo sgabuzzino, i militari hanno recuperato nove etti di cocaina, il mannitolo e quattro bilancini di precisione per confezionare le dosi.

Per l’anziana ternana, che ha numerosi precedenti abbastanza datati, sono scattati gli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

In aula, assistita da Francesco Mattiangeli, l’arzilla nonnina ha preso le distanze dalla vicenda. Ha continuato a negare ogni addebito ripetendo di fronte al giudice che forse qualcuno ha fatto la copia delle chiavi di casa sua per nascondere tutta quella droga, ma a sua insaputa.

Il giudice Ersilia Agnello, convalidando l’arresto, ha disposto per l’anziana l’obbligo di dimora a Terni e di permanenza a casa nelle ore notturne.

Il processo di merito è fissato per il 4 luglio ma le indagini sono appena iniziate.

Si scava per ricostruire l’effettivo ruolo dell’84enne ternana nella detenzione di quasi un chilo di cocaina da suddividere in dosi e poi distribuire in una città dove la richiesta di stupefacenti è incontenibile. Incassando qualcosa come 50mila euro.