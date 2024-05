Lunedì 27 Maggio 2024, 23:25

TERNI - Botte tra gruppi di stranieri per gestire lo spaccio di droga nel cuore della movida.

Una serie di episodi violenti andati in scena nelle ultime settimane su cui si indaga a ritmo serrato che hanno spinto il questore, Bruno Failla, a intensificare ulteriormente i controlli interforze nel fine settimana.

Recuperata droga in una fioriera lungo via Lanzi, dove il cane Isco ha fiutato gli stupefacenti lasciati lì non si sa da chi e pronti per essere distribuiti tra i clienti senza dare nell’occhio.

Nel vaso di fiori accanto a un ristorante la polizia ha recuperato quattro dosi di crack, derivato della cocaina dagli effetti devastanti, nascoste in altrettanti involucri di cellophane nero. E poi altre 24 dosi di hascisc per un totale di quaranta grammi di sostanza.

La droga è stata sequestrata ed è partita la denuncia penale per detenzione di stupefacenti a carico di ignoti.

La certezza è che alle nove di sera, con i locali pieni di gente in attesa della cena o dell’aperitivo, qualcuno si era già attrezzato per nascondere una trentina di dosi tra crack e hascisc nella fioriera. Troppo rischioso tenerle addosso in una zona sempre piena di uomini in divisa. Più semplice lasciarle nel vaso di fiori e andare a prendere solo un paio di dosi per volta richieste dal cliente di turno.

Dopo il recupero di crack e hascisc è scattato il controllo di tutti i clienti del bar, identificati da polizia e carabinieri. Tra di loro un tunisino arrivato a Terni da poco e che, un paio di settimane fa, è stato massacrato di botte nel cuore del centro. Era finito in ospedale con la frattura del setto nasale dopo essere stato pestato da un gruppo di connazionali.

Quella sera l’agguato andò in scena tra la Leonardo da Vinci e il liceo Classico, quando fu aggredito con una brutalità da manuale. «Che vuoi da me?» aveva detto il 30enne a un connazionale che si era avvicinato pericolosamente a lui con aria minacciosa.

Tanto bastò per scatenare la violenza. Partì uno schiaffo poi fu accerchiato da un nutrito gruppo di extracomunitari spuntati dal nulla che lo avevano steso a terra, gli avevano premuto la testa sull’asfalto e poi l’avevano colpito con pugni e calci fino a spaccargli il naso.

Un’aggressione che gli investigatori della Mobile collocherebbero nell’ambiente che gestisce lo spaccio nelle vie della movida. Pusher, alcuni dei quali minorenni, che sarebbero pronti a tutto pur di allontanare la concorrenza.

L’unità cinofila della polizia con gli uomini della guardia di finanza sabato sera hanno passato al setaccio anche le persone presenti ad un evento in zona piazza Dalmazia. Il cane si è diretto contro due giovani che in tasca avevano hascisc per uso personale. Per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntori di stupefacenti.

Al termine della nottata sono stati controllati otto veicoli e identificate 53 persone, sette delle quali con precedenti.

«I controlli - fanno sapere dalla questura - verranno ripetuti con cadenza regolare soprattutto in previsione della stagione estiva».