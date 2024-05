Lunedì 27 Maggio 2024, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 16:19

PERUGIA – Via di fuga. Per le bande che arrivano specie dal Lazio o dalla Campania, fanno razzie per un periodo e poi scappano. Spesso quasi senza lasciare traccia. Spesso, non sempre. Perché poi ci sono gli investigatori e le loro indagini a colmare il gap con i raid a sorpresa dei banditi.

I PERCORSI

I quattro albanesi che formavano la banda delle tabaccherie fermati qualche giorno fa dagli investigatori della squadra mobile, diretti da Maria Assunta Ghizzoni, la E45 (in particolare) ma anche la Centrale Umbra, il Raccordo e le direttrici per le Marche le hanno percorse diverse volte da febbraio fino a una settimana fa. Dieci volte solo per i furti avvenuti fra Perugia, Bastia, Gubbio, Cortona, Fabriano e Porto San Giorgio. Ma chissà quante altre per svolgere tutti i sopralluoghi necessari agli assalti, che tra sigarette e Gratta e vinci hanno fruttato oltre ottantamila euro. Ogni volta con un’auto diversa, e ogni volta senza la possibilità per i poliziotti di avere la possibilità di individuare in maniera più tempestiva possibile eventuali percorsi d’arrivo e di fuga proprio per i tanti “punti ciechi” che inevitabilmente ci sono lungo le principali strade della provincia perugina e dell’Umbria.

LA BASE IN HOTEL

Insomma, quello che non emerge dal racconto ufficiale di come la squadra mobile abbia bloccato i quatto banditi è che si sarebbe trattato di un’indagine sostanzialmente “vecchio stile” e cioè con una ricostruzione in ogni dettaglio dei vari assalti che si sono succeduti (a ritmi velocissimi e in zone anche distanti fra loro) e poi con una paziente opera di pedinamento dei presunti responsabili degli assalti nelle tabaccherie. Con tanto di auto in alcuni casi risultate rubate e in altre prese in affitto. Pedinamento che ha portato a individuare una specie di base utilizzata dai quattro soprattutto per sparire nelle ore immediatamente successive ai furti e poter poi ripartire con orari e tempi in cui la possibilità di essere individuati si abbassava inevitabilmente. Questa base, secondo quanto si apprende, è lo stesso albergo nella zona di Bastia in cui i quattro albanesi (fra 39 e 24 anni, uno dei quali aveva faceva da palo sorvegliando che non sopraggiungesse nessuno durante i raid) sono stati bloccati dopo l’ultimo assalto del 20 maggio a un’attività commerciale di Perugia. Le indagini raccontano infatti come dopo ogni colpo la banda abbia fatto tappa nella stessa struttura ricettiva, passando la notte in una stanza e poi ripartendo il giorno dopo.

RISCHIO DI FUGA

Proprio nella notte dell’ultimo assalto, come raccontato dallo stesso procuratore capo Raffaele Cantone nel dare notizia dei fermi convalidati dal gip nei confronti della banda, la possibilità che i quattro albanesi aspettassero qualche ora per poi lasciare direttamente l’Italia si è palesata in modo particolarmente concreto, con i poliziotti che hanno di fatto “cinturato” l’albergo per impedire che i banditi potessero trovare il modo di scappare e far perdere quasi completamente le loro tracce. Lo stesso giudice per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento di fermo richiesto dalla Procura, ha sottolineato proprio il concreto pericolo di fuga della banda. Con i quattro che da giovedì scorso si trovano nel carcere perugino di Capanne.