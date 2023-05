Orvieto. Alla guida in stato di ebbrezza, fermato e sanzionato dai Carabinieri

TERNI In stato di ebbrezza alcolica e probabilmente anche da stupefacenti, si è messo alla guida ma è stato fermato e sanzionato dai Carabinieri. E' successo a Orvieto, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio quando una pattuglia della Stazione di Allerona, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio è intervenuta a Orvieto, sulla strada dell'Arcone, dove una autovettura era poco prima finita contro il muro esterno di una abitazione.

Arrivati sul posto i militari dell'Arma hanno ricostruito l'accaduto: un uomo al volante di una autovettura ne aveva perso il controllo ed era finito per impattare contro il muro di una abitazione privata. Il conducente però non era più sul posto, già accompagnato al "Santa Maria della Stella" per accertamenti in pronto soccorso.

Nel frattempo i carabinieri avevano avuto modo di rilevare all’interno del veicolo la presenza di un barattolo di vetro contenente 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, motivo per il quale l’uomo, un 58enne già conosciuto alle Forze dell’ordine, è stato segnalato all’autorità amministrativa. Inoltre, in ospedale, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti ematici per la rilevazione del tasso alcolemico, i valori del 58enne sono risultati pari a cinque volte il limite massimo consentito, e l'uomo si è rifiutato di sottoporsi a quelli per l’uso di stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Terni per “guida in stato di ebbrezza alcoolica e da stupefacenti”, con il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.

«Tali comportamenti, oltre alle sanzioni normativamente previste - spiegano dal comando provinciale di Terni - sono assolutamente da stigmatizzare perché mettono seriamente a repentaglio non solo la vita dell’incauto conducente, ma anche quella di innocenti cittadini che hanno la sventura eventuale di incrociarlo sul proprio cammino».