Orvieto alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Orvieto sbarca alla Bit per promuovere le sue meraviglie e i suoi progetti. Il comune di Orvieto parteciperà, infatti,alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà al MiCo di Milano dal 12 al 14 febbraio e avrà una postazione all’interno dello stand della Regione Umbria (Pad. A3 Stand C 32 - C 34).



In occasione dell’evento sarà distribuito il nuovo materiale informativo di promozione turistica della città, in italiano e in inglese, che riporta anche il nuovo brand dell’Umbria ed è già presente presso l’Ufficio turistico di piazza Duomo. Una piccola guida per orientare in maniera semplice e immediata i turisti e i visitatori non solo sulle bellezze della città ma anche sulle esperienze da fare, il calendario degli eventi Orvieto Always On, i prodotti come Carta Unica, i nuovi innovativi servizi quali la segnaletica multimediale e interattiva con la realtà aumentata per i bambini, le audio guide e le video guide Lis per rendere accessibile a tutti i principali luoghi e monumenti, e Orvieto Postcard, il servizio per spedire in tutto il Mondo cartoline personalizzate dalla Rupe.



Tra i nuovi prodotti che saranno promossi anche “L’Umbria dei sotterranei”, l’itinerario underground nella storia della regione che mette insieme il Pozzo di San Patrizio di Orvieto, Narni Sotterranea e le Cisterne di Amelia nell’ambito dell’accordo di promozione congiunta e reciproca scoutistica recentemente firmato.

Ma Orvieto sarà protagonista anche della conferenza “I grandi anniversari dell'Umbria: da Perugino a Umbria Jazz passando per il Signorelli” che si terrà martedì 14 febbraio alle 11 presso la Sala Coral della fiera.

«Dopo anni di assenza – spiega il sindaco di Orvieto e assessore al Turismo, Roberta Tardani – Orvieto torna alla Borsa Internazionale del Turismo per sfruttare l’importante palcoscenico internazionale che rappresenta la città di Milano, una finestra sul Mondo non solo per quanto riguarda il settore turistico. Con l’esperienza degli ultimi tre anni al Ttg di Rimini – prosegue – abbiamo potuto verificare quanto la partecipazione a questi eventi non sia importante soltanto per promuovere la città e i nostri territori ma anche per intercettare le nuove tendenze e tessere relazioni qualificate per costruire progetti attrattivi e innovativi. A Milano parleremo anche della grande sfida che abbiamo di fronte con la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2025 e degli importanti anniversari che nel 2023 vedranno l’Umbria e Orvieto al centro di grandi eventi: i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli e il 30esimo anniversario di Umbria Jazz Winter».