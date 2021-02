Orvieto, auto si sfrena e centra una vetrina su Corso Cavour

Singolare incidente quello accaduto a Orvieto nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 18 febbraio all'inizio di Corso Cavour. Una vettura, secondo quanto si apprende, è finita per infrangere la vetrina degli uffici di un patronato sindacale che si trova all'inizio di Corso Cavour.

Secondo le prime ricostruzioni - sul posto è intervenuto un equipaggio della Polizia Locale - l'auto si sarebbe sfrenata da una via che si trova esattamente dall'altra parte della strada rispetto alla vetrina, avrebbe quindi attraversato Corso Cavour per poi finire a centrare proprio l'ingresso degli uffici.

Le cause del sinistro - non si hanno notizie di feriti o di altri danni - sono al vaglio della Polizia Locale che ha richiesto l'intervento di un carro-attrezzi per rimuovere la vettura finita dentro gli uffici dopo aver divelto la vetrata di ingresso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA