Roccasecca, schianto tra auto e moto sulla Casilina: un 30enne trasferito a Roma in eliambulanza

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Roccasecca. Nello schianto avvenuto lungo la via Casilina sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. Alla guida dell’utilitaria, una Fiat Panda, un anziano di 90 anni che non ha riportato gravi ferite.

Ad avere la peggio è stato invece il ragazzo alla guida della Yamaha R6, un giovane classe 1994, che ha sbattuto violentemente a terra ragion per cui si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza in un ospedale della Capitale: il ragazzo ha riportato importanti ferite ma non sembra essere in pericolo di vita.



La Polizia provinciale ha provveduto ad effettuare i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’accaduto. In ausilio anche i Carabinieri della stazione di Arce. L’incidente si è verificato in un tratto della Casilina tristemente noto per altri gravi incidenti avvenuti nel passato.