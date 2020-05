Orvieto, annullata l'edizione 2020 del Torneo dei Quartieri di Basket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarà disputata l'edizione numero 11 deldi Orvieto e non sarà assegnata l'edizione 2020 del Trofeo “Corrado Spatola”. Ad annunciarlo sono le associazioni Arrapaho Asd e “Corrado Spatola” organizzatori dell'evento che da anni anima il campo di piazza Marconi, in giugno, con uno dei tornei sportivi più amati dagli orvietani."Purtroppo l'attuale situazione di emergenza sanitaria - spiegano gli organizzatori - le disposizioni dei vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di lotta al contagio anti-Covid e le direttive sul distanziamento sociale imposte, non possono essere conciliate con questo tipo di manifestazione."L'appuntamento con il torneo che vede scontrarsi in campo i quattro quartieri di Orvieto e il Trofeo dedicato alla memoria di Corrado Spatola, cestista orvietano scomparso nel 2008, è dunque rimandato alla edizione 2021.