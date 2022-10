Orvietana, arriva la sesta sconfitta. Al Trestina il derby umbro di Serie D

Sette gare, un punto. Troppo poco per una Orvietana che, da matricola in Serie D, ha come obiettivo salvarsi. La squadra di Gianfranco Ciccone non è riuscita neanche ieri, domenica 16 ottobre, nel derby umbro contro il Trestina, a portare a casa punti, e la situazione si fa sempre più preoccupante.

Stavolta la rete del ko biancorosso arriva addirittura in zona Cesarini, e arriva dopo una partita che aveva visto l'Orvietana contenere abbastanza bene il Trestina, tutto sommato anche poco pungente. E invece, quando ormai il pareggio era cosa fatta, ecco che il recupero finale condanna i padroni di casa all'ennesima sconfitta. Ciccone per l'occasione aveva scelto di scendere in campo con quattro “senatori”, Guazzaroni, Proietti, Bracaletti e Nicodemo, quattro dei protagonisti della vittoria dello scorso campionato in Eccellenza.

Comincia il Trestina in avanti con Belli lasciato solo dalla difesa locale, ma il tiro è alto. Al 12′ arriva il vantaggio per l'Orvietana: percussione vincente di Guazzaroni che pesca Nicodemo in sovrapposizione, il quale riesce a mettere in mezzo per la zampata vincente di Tomassini. Il vantaggio però dura solo 4 minuti perché al 16' il Trestina rimette in piedi il match con Belli: rimessa laterale per il Trestina, palla che spiove a centro aerea su Brevi, il quale riceve e serve Belli, ben appostato e poco marcato, ed è facile per lui superare Rossi. L'Orvietana reagisce e continua a premere con Bracaletti, Guazzeroni e Tomassini, ci prova anche Nicodemo ma per tutti la difesa del Trestina c'è. Ci provano, di contro, anche Brevi e Di Cato, ma stavolta è biancorossa la difesa più attenta.

La ripresa inizia dal pareggio ma in modo abbastanza confuso tanto che fino al 18'st c'è davvero poco da segnalare con molto movimento a centrocampo ma rarissime incursioni, e pure poco concrete, nelle due aree. Al 22′ st viene espulso Borgo per doppia ammonizione; il biancorosso ha rimediato due cartellini gialli in un minuto, l'Orvietana resta in 10 ma va avanti e si fa pericolosa nel finale con due calci piazzati.

L'ultimo minuto di recupero è fatale per i locali: al 51'st è Gramaccia a mettere la firma sulla vittoria del Trestina, punizione da centrocampo, con palla che arriva in area, e colpo di testa che batte Rossi. Scontento sugli spalti, la tifoseria si era accomodata sul pareggio, ma il triplice fischio dell'arbitro consegna a tutti invece un'altra sconfitta.

E ora è davvero crisi.

ORVIETANA – TRESTINA 1-2

ORVIETANA: Rossi, Frabotta (20′ st Ricci), Carletti, Borgo, Onishenko (20′ st Biancalana), Bassini, Guazzaroni (31′ st Rinaldi), Proietti, Tomassini, Bracaletti (27′ st Omonhoria), Nicodemo (36′ st Di Natale). A disp: Bracaj, Lanzi, Albani, Ricci, Traore. Allenatore Gianfranco Ciccone

TRESTINA: Tozaj, Convito, Bologna (45′ st Laurenzi), Della Spoletina, Cenerini, Ceccuzzi (30′ st Barbarossa), Brevi (34′ st Brunetti), Gramaccia, Di Cato, Belli, Bazzoffia (20′ st Morlandi). A disp: Montanari, Sensi, Signorelli, Sirci, Mariucci. Allenatore Simone Marmorini

ARBITRO: Pazzarelli di Macerata (Serra di Tivoli – Scionti di Roma 1).

MARCATORI: 12′ pt Tomassini (O), 16′ pt Belli (T), 51’st Gramaccia (T)

NOTE: ammoniti Belli, Ceccuzzi, Bologna, Della Spoletina (T); Ciccone (O).

Espulso Borgo (O) per doppia ammonizione, recupero +0 pt / + 7' st