Tafferugli in Castel Giorgio - Orvieto Fc. Partita sospesa e poi conclusa, il derby agli orvietani

Partita più che accesa quella che, domenica 16 ottobre, al “Vince Lombardi” di Castel Giorgio ha visto l'una contro l'altra, la squadra locale e l'Orvieto Fc. Il derby dell'Orvietano, come sempre sentitissimo, era il pezzo forte della seconda giornata di andata in seconda categoria, girone C, e la vittoria è andata agli orvietani dell'Orvieto Fc che con una rete di Ricci hanno portato a casa tutta la posta in palio.

Ma arrivare al triplice fischio dell'arbitro Piergiuseppe Chiodi, fischietto della sezione di Orvieto, non è stato affatto facile poiché la partita è stata più volte fermata da vari tafferugli. E quando mancavano ormai circa 7 minuti al termine, i disordini hanno costretto il direttore di gara a sospendere del tutto le ostilità e mandare tutti negli spogliatoi a calmarsi. Dopo circa 15 minuti l'arbitro ha richiamato quindi tutti in campo per terminare l'incontro che in ogni caso è rimasto ancora tesissimo.

C'è attesa ora per le decisioni che in settimana arriveranno sulla gara da parte della giustizia sportiva; il referto dell'arbitro Chiodi, bollente probabilmente come la gara che ha diretto, potrebbe costare molto caro a qualcuno.