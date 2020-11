TERNI Un ordigno bellico, presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato

ritrovato nel primo pomeriggio di oggi in un terreno di via Piermatti, nei pressi del quartiere di Borgo Bovio, a Terni. Il ritrovamento è avvenuto durante delle indagini georadar svolte

in previsione della realizzazione di una struttura commerciale. La bomba, a poca distanza dalla ferrovia e da vari immobili sia residenziali che commerciali, a pochi metri anche una casa di risposo, si trova interrata nel terreno ed è dunque solo parzialmente visibile. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e la polizia locale, insieme alla Protezione civile comunale. Allertati gli artificieri dell'Esercito per le valutazioni del caso

