A Borgo Bovio l'intensa e suggestiva via Crucis di Santa Maria della Misericordia

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la via Crucis presso la parrocchia di Santa Maria della Misericordia di Borgo Bovio. Venerdì sera una trentina di figuranti hanno dato vita alla rappresentazione negli spazi retrostanti la chiesa. Sotto la direzione del parroco, don Leopoldo Sandor, e del vice parroco, don Pio Scipioni, sono andate in scena le quindici stazioni. La via Crucis infatti è terminata con la resurrezione di Gesù. La rappresentazione, intensa e suggestiva, ha richiamato un centinaio di fedeli. Sono più di 10 anni che la parrocchia rappresenta la crocifissione e la morte di Gesù. Una tradizione, iniziata con don Luciano e poi proseguita fino allo stop della pandemia, per riprendere fino ad oggi. Quest'anno si è arricchita della presenza dei bambini del catechismo, accompagnati dai genitori, che, nelle vesti dell’epoca, hanno indossato i panni della folla. I costumi e tutti gli allestimenti di scena sono quelli che sono stati realizzati nel corso degli anni dai volontari della comunità parrocchiale. Per la comunità si è trattato di un momento di riflessione, di preghiera e di invocazione per la pace.

