Lunedì 6 Maggio 2024, 08:46

IL BLITZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quartiere Matteotti è stato preso di mira ancora una volta dai vandali. Un paio di notti fa ignoti, dopo aver rotto una porta finestra, si sono introdotti nei locali dell'ex asilo che si trova all'interno del complesso residenziale, hanno messo a soqquadro e danneggiato gli interni. A denunciare il fatto è stato il consigliere comunale del Pd, Francesco Filipponi, che sui social ha postato le foto dei danni. Si vedono i vetri infranti, rifiuti abbandonati nei locali dei bagni e un tavolino rotto nel giardinetto esterno. I residenti chiedono maggiori controlli. Da parte sua Filipponi esprime «tutta la vicinanza possibile ai residenti del quartiere. La videosorveglianza solo all'interno del parco Raggi, come avevamo sostenuto, purtroppo non è sufficiente a frenare il vandalismo». L'ex asilo si trova, infatti, a pochi metri dal parco intitolato a David Raggi. Parco che proprio sabato pomeriggio è stato ripulito dai guerrieri del verde che hanno organizzato una passeggiata ecologica. Si tratta di giardini sui quali i residenti della zona in passato hanno denunciato diversi episodi di vandalismo e di abbandono tanto che i consiglieri comunali del Pd, Filipponi, Proietti e Spinelli, hanno presentato un'interrogazione discussa in consiglio comunale il mese scorso, nella hanno chiesto "al Comune di fare la sua parte per la cura del quartiere, l'installazione della videosorveglianza, la potatura del verde, la riparazione e l'incremento dei giochi nonché la riapertura del box bar e anche la riapertura del centro sociale del quartiere di proprietà comunale". In quell'occasione l'assessore alla manutenzioni, Mascia Aniello, ha spiegato che: "negli ultimi mesi l'ufficio manutenzioni è intervenuto più volte per la riparazione della recinzione del parco David Raggi, compresi i cancelli, gli arredi, le attrezzature ludiche e la pubblica illuminazione. Recentemente siamo intervenuti per la messa in sicurezza del chiosco per evitare ulteriori atti vandalici. Per quanto riguarda la gestione del verde, è in corso la progettazione del nuovo servizio di global service, in cui saranno previsti interventi mirati per il recupero del parco". L'assessora ha annunciato anche che "l'ufficio patrimonio ha frattanto ricevuto mandato da parte dell'amministrazione per procedere all'affidamento in concessione del chiosco che, come noto, è mancante di servizi igienici, e del centro sociale". Per quanto riguarda le telecamere, Aniello ha ricordato che «recentemente è stato installato un impianto di videosorveglianza e che il parco sarà interessato, nel corso del primo semestre del 2024, da un intervento Pnrr per il recupero del playground».© RIPRODUZIONE RISERVATA