Omicidio di Pistrino, arrestato l'assassino di Mariel Soethe. E' un romeno che la conosceva

Svolta nell’omicidio di Marielle Soethe, trovata cadavere nella sua abitazione di Pistrino, comune di Citerna, il 1° dicembre dello scorso anno. Questa mattina, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Perugia, con il supporto dei colleghi di Città di Castello, hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere a carico di un uomo. Si tratta di un cittadino romeno di 50 anni, residente da tempo in Italia. E’ accusato di omicidio volontario e violenza sessuale. L’indagato è stato condotto nella Casa circondariale di Perugia Capanne per essere sottoposto ad interrogatorio da parte del Gip.