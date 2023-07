Nuova Ztl: verso il taglio di 7000 permessi

TERNI Una sforbiciata drastica si sta per abbattere nella giungla dei permessi per la ztl. Sarebbe solo una questione di giorni, il tempo di portare a termine le ultime verifiche, prima di procedere alla revisione dei pass con un taglio netto. Potrebbero essere oltre 7000 i permessi che il Comune si appresta a ritirare.

«Stimiamo da subito un taglio del 10-20% - dice l’assessore alla Mobilità Marco Iapadre – per arrivare alla metà, ma l’obiettivo è di ridurli di un terzo». Sebbene siano ancora in corso gli accertamenti da parte degli uffici comunali, stando agli ultimi dati disponibili sarebbero oltre 23mila i mezzi autorizzati ad accedere alla ztl. Di questi 8 mila sono i permessi per i disabili, circa 3.700 quelli dei residenti autorizzati o che hanno un parcheggio privato in centro. Considerando che Terni è una città da poco più di 100mila abitanti, significa che uno ogni quattro ha il permesso per circolare nella zona a traffico limitato. Un proliferare di autorizzazioni frutto anche del fatto che nel corso degli anni non c’è stata una revisione dei pass. L’ultima risale al 2005.

L'amministrazione Bandecchi ora vuole metterci le mani e anche in maniera drastica. Guardando i numeri e facendo le proporzioni rispetto agli obiettivi indicati dall’assessore Iapadre, ecco che si arriva al taglio di oltre 7000 permessi.

I tempi sono stretti. «La revisione – assicura l’assessore alla Mobilità – partirà in tempi brevi, non appena gli uffici ci avranno fornito i numeri».

La revisione dei permessi accompagna due iniziative: la prossima adesione del Comune alla Cude, la istituenda “Piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni Unificati disabili europei” e lo studio di fattibilità e rimodulazione sperimentale degli orari di apertura e chiusura della ztl.

La prima permetterà il rilascio del permesso in tutte le ztl d’Italia associando un solo numero di targa; la seconda, come è noto, è uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale: la riapertura parziale della zona a traffico limitato.

Lungo queste direzioni va l’atto d’indirizzo approvato in settimana dalla giunta. Dopo gli annunci di queste settimane, l’amministrazione comunale ha fissato nero su bianco i tre obiettivi. Si parte, come detto, dalla riduzione dei permessi di circolazione “tenuto conto dell’istituenda Piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unificati disabili europei” ad oggi in fase di attuazione sperimentale, e di prossima adozione a livello nazionale. Prevista anche la modifica del regolamento della ztl per quanto riguarda la razionalizzazione e la procedura di rilascio delle autorizzazioni”. La terza finalità riguarda “lo studio di fattibilità, e successiva sperimentazione, di un piano di rimodulazione degli orari di apertura/chiusura della ztl e aree pedonali contemperando le esigenze sia dei residenti che delle attività commerciali”. La direzione della polizia locale e Terni Reti predisporranno uno studio per la modifica del regolamento prevedendo ipotesi di fasce orarie di apertura e chiusura dei varchi e le misure da adottare per la diminuzione i permessi, nonché una calendarizzazione per la sperimentazione delle proposte. All’esito dello studio la giunta valuterà le modifiche da apportare al regolamento, che dovranno essere approvate dal consiglio comunale dopo il passaggio in commissione Statuto.