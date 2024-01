Narni, a scuola di ambiente con Arpa. Buone pratiche e sensibilizzazione. Via al progetto con gli studenti

NARNI Percorsi di sensibilizzazione ambientale, formazione e laboratori. Tutto nel nome dell'ambiente.

Siglata la convenzione con gli istituti scolastici di Narni che estende l’accordo per il miglioramento della qualità dell’aria riguardante i comuni di Narni e Terni, con Narni capofila. Un accordo che, grazie al supporto e alla collaborazione di Arpa, prevede un’attività diffusa nelle scuole primarie e secondarie che andrà avanti per diverse annualità.

Si parte il 24 gennaio.

Coinvolte 17 classi di Narni e 15 di Terni.

Il programma prevede una fase di formazione per docenti, da parte di Arpa, cui seguirà un approfondimento con gli studenti sulle tematiche ambientali che si svolgerà sia in classe che nei laboratori di Arpa stessa.

«Come amministrazione comunale - dichiara l’assessore all’ambiente di Narni Giovanni Rubini - siamo molto soddisfatti di questa partecipazione e collaborazione tra enti su un’attività di sensibilizzazione diffusa che potrà determinare maggiore consapevolezza nelle generazioni più giovani sul tema dell’ambiente. I lavori nel corso di questo anno scolastico si concluderanno il 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. Ringraziamo Arpa per la professionalità che sta mettendo a disposizione per la realizzazione di questo progetto, le dirigenti scolastiche e il corpo docente per l’interesse manifestato».



«In un mondo sempre più sensibile all'importanza della sostenibilità ambientale - ha detto l’assessora del comune di Terni Mascia Aniello - i comuni di Narni e Terni, grazie all’imprescindibile supporto di Arpa, rafforzano il loro impegno nel plasmare un futuro migliore attraverso l'educazione dei più giovani. L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella formazione di cittadini responsabili e consapevoli delle questioni ambientali, presupposto fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e preservare l’ambiente e le generazioni future».

«Per noi - dice Luca Proietti, direttore generale Arpa Umbria - questa convenzione rappresenta un impegno significativo nel promuovere un futuro sostenibile. L'obiettivo principale è diffondere tra gli studenti dei territori di Narni e Terni non solo le giuste conoscenze, ma anche le buone pratiche quotidiane che giocano un ruolo fondamentale nella riduzione dell'inquinamento atmosferico a livello urbano. Grazie alle competenze dei nostri tecnici ed esperti vogliamo fornire, con approcci innovativi, conoscenze scientifiche approfondite e stimolare lo spirito critico, concentrandoci su concetti come sostenibilità ed ecologia integrale. I temi trattati abbracceranno la qualità dell'aria, l'energia, le energie rinnovabili e gli stili di vita. Sarà un processo educativo progettato in modo da poter coinvolgere ogni grado di scuola».