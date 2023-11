Narni, festa dell'albero. I bambini della primaria mettono a dimora nuove piante

NARNI Comune, scuole e associazioni insieme per la "Giornata nazionale degli alberi e la Festa dell’albero". Il 23 novembre le scuole primarie di Santa Lucia, Gualdo e Ponte San Lorenzo, con la partecipazione dei carabinieri forestali, pianteranno nuovi alberi.

Fra i partecipanti, anche l’associazione Casale del Lago-Fare Insieme che, in collaborazione con il circolo Legambiente Verde Nera, ha previsto per sabato 25 novembre la loro messa a dimora.

«La Festa degli alberi - ha detto l'assessore all'ambiente del comune di Narni Giovanni Rubini - è una cerimonia che, seppur ereditata da culture lontane nel tempo, mantiene intatto il valore delle sue finalità, oggi sempre più attuali per creare o rafforzare la coscienza ambientalista.

Questa giornata - precisa - è un’occasione utile per ricordarci l’importanza e l’influenza che la piante hanno all’interno del nostro ecosistema. Compiere ogni anno azioni concrete per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo a disposizione della comunità, ci permette di avere alleati strategici che contribuiscono a ridurre i gas serra. Queste iniziative che l’amministrazione comunale porta avanti annualmente anche grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali, associazioni e scuole del territorio – conclude l’assessore - sono anche un’occasione di riflessione per le generazioni future che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre nuovi e su scala globale».