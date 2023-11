Narni protagonista a Ecomondo. Primo comune umbro a classificare gli eventi culturali sulla base della sostenibilità

Narni protagonista a Ecomondo 2023. Fino al 10 novembre la città dell'Anello sarà a Rimini per dire la sua su "Ecomondo, ecosistema della transizione ecologica".

Un vero e proprio hub di ricerca e innovazione, che ospita le principali aziende di servizi e tecnologie del settore ambientale. Dalla gestione delle acque allo smaltimento dei rifiuti, dal tessile alle bioenergie, dalla gestione e tutela del suolo fino ai trasporti, agricoltura e città sostenibili.

Narni sarà presente con una propria delegazione all'interno dello stand assegnato alla Regione Umbria.

In particolare, l'assessore all'ambiente del comune di Narni Giovanni Rubini e la responsabile dell’ufficio programmazione in materia ambientale del comune di Terni, Marta Frittella, prenderanno parte al dibattito su "Comuni di Terni e Narni. Stato di attuazione dell’accordo di programma per la qualità dell’aria nella conca ternana".

Fiore all'occhiello di questa edizione 2023, il focus su "gli eventi culturali come occasione di promozione della sostenibilità"."

«Insieme ad Arpa - spiega Rubini - saremo impegnati a presentare un progetto innovativo riguardante il rating degli eventi turistici e culturali rispetto a quanto essi siano sostenibili. Siamo dunque il primo comune umbro sul quale sperimentare questo rating.

Siamo onorati del fatto che Arpa abbia scelto la nostra città per illustrare il progetto».