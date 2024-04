Narni, ospedale. Donato un letto per la fisioterapia al reparto di Riabilitazione Intensiva

NARNI Ospedale di Narni, donato un letto per la fisioterapia. Un gesto ad opera del Circolo Dopolavoro Sanità in favore del reparto di Riabilitazione Intensiva diretto dal dottor Gino Capitò. Si tratta di un letto regolabile elettricamente, adatto anche per i pazienti allettati che devono fare gli esercizi.

«Queste attrezzature - ha spiegato il dottor Capitò - sono un importante supporto al lavoro dell’equipe riabilitativa e facilitano il percorso fisioterapico dei pazienti affetti da patologie motorie e neurologiche in trattamento presso il nostro reparto.

Ringrazio vivamente il circolo per l’attenzione riservata».

«Il Circolo Dopolavoro Sanità - ha detto la vice presidente Serenella Bertini - è un’associazione sostenuta dai dipendenti delle aziende sanitarie, dai loro familiari e da soci esterni simpatizzanti, sempre vicino ai bisogni dei cittadini e, come in questa occasione, partecipa attivamente con donazioni a favore delle strutture sanitarie locali». Presenti alla cerimonia la responsabile gestionale assistenza ospedaliera Narni-Amelia Tamara Giuliani, la coordinatrice dei fisioterapisti Narni - Amelia Daniela Torriglia e una rappresentanza del personale dell’equipe sanitaria composta da medici, infermieri, fisioterapisti e oss.