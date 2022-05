Narni, Mezule vince la Corsa all'Anello. Tommaso Finestra miglior cavaliere.

NARNI Mezule vince la Corsa all'Anello. Dopo quasi dieci anni di astinenza, l'ultima vittoria nella "Sfida" risale al 2013, il terziere bianconero stravince nel giorno del ritorno più atteso, quello della Corsa sul Campo de li Giochi sospesa nel 2020 a causa della pandemia, che ha ripagato le aspettative e ha consacrato Mezule terziere più forte. 180 i punti che hanno assegnato ai bianconeri l'anello d'argento, seguiti da Santa Maria con 135 punti e da Fraporta con 120. Una gara decisa ai punti nell'ultima tornata, quando dopo una serie di punteggi piuttosto bassi hanno iniziato a delinearsi le sorti della competizione. L'edizione delle bandierine, l'hanno già ribattezza in molti, a causa dell'altissimo numero di penalità registrate durante gli scontri, inclusi diversi fuoripista. Miglior cavaliere, Tommaso Finestra in sella ad Air County , mezulano, fra i più giovani giostranti in gara. Una grande annata per i bianconeri che soltanto qualche giorno fa si erano portati a casa anche la Corsa Storica, sfatando la diceria che chi vince quella avrà sfortuna in quella moderna.