Narni, frontale a Berardozzo. Un tir invade la corsia opposta. Estratto dalle lamiere il conducente dell'auto

NARNI Frontale alla "curva dell'edera". Brutto incidente fra un Tir proveniente dal centro storico della città e un'Alfa Romeo che viaggiava sulla Flaminia in direzione Narni. In seguito allo scontro l'auto è rimasta schiacciata fra il mezzo pesante e il muretto di pietra che segue la curva tanto che il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Sul posto di vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalle lamiere e i sanitari del 118 che l'hanno soccorso. Un leggero stato di choch e ferite da codice giallo il primo bilancio. In fase di definizione la dinamica dello scontro. Fra le ipotesi quella per cui il tir proveniente da Narni centro per affrontare la curva si sarebbe allargato troppo invadendo la corsia opposta. Impossibile evitarlo per l'Alfa proveniente dalla direzione opposta.

Per consentire i rilievi del caso e il successivo ripristino della sede stradale, quel tratto della Flaminia è stato chiuso e il traffico deviato su Santa Lucia.