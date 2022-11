Narni, un nuovo albero per ogni bambino nato nel 2022 nei quartieri di Miriano, Santa Lucia e Berardozzo

Nove alberi da piantare, uno per ogni bambino nato nel 2022 nei quartieri di Miriano, Santa Lucia e Berardozzo.

Un'iniziativa dell’associazione Casale del lago Fare insieme che ha preso vita in occasione de La festa dell’albero e che ha visto la collaborazione di Legambiente Verde-Nera e Arciragazzi Narni con il patrocinio del Comune di Narni.

All’evento hanno preso parte una cinquantina di persone tra bambini e adulti che vivono nelle tre località narnesi, diventate ormai un grande quartiere.

Presenti anche i nuovi nati ai quali è stato dedicato un albero.

«Una giornata che ha voluto ribadire l’importanza degli alberi e far comprendere ai più piccoli che senza di essi la vita non esisterebbe - dicono i volontari di Casale del lago Fare insieme - l’associazione è nata dalla fusione delle due realtà associative impegnate nel sociale, composte da volontari che ogni giorno sono in campo per il benessere del quartiere».