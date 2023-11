Narni, donati quattro defibrillatori alle scuole

NARNI Quattro nuovi defibrillatori nelle scuole del territorio. Una donazione arrivata dall'associazione Dagspa World che ieri mattina ha consegnato i dispositivi. Alla piccola cerimonia hanno partecipato l’assessore con delega alla scuola del comune di Narni, Giovanni Rubini, le dirigenti scolastiche dei vari plessi, e alcuni dei rappresentanti dell'associazione insieme a delegazioni di studenti. A ricevere gli apparecchi, l’Istituto Comprensivo Narni Centro (scuola Garibaldi e Umberto I), l’Istituto Tecnico Economico e l’Istituto Istruzione Superiore ‘Gandhi’ di Narni Scalo. «Ogni apparecchio - ha spiegato l'assessore Rubini - sarà installato in una posizione strategica all'interno dei singoli istituti in modo da poter essere pronti all’uso in caso di necessità, che ovviamente speriamo non si verifichi mai». I quattro defibrillatori donati dall’associazione World vanno ad aggiungersi ai due già donati negli anni precedenti all’Istituto Comprensivo Narni Centro. Non solo. Prossimamente l’associazione Dagspa World provvederà a installare un defibrillatore anche nei pressi dell’università di Narni. Un'operazione, quella di popolare il territorio con i defibrillatori, che ha preso il via all'inizio del 2023, quando l'associazione aveva donato un altro defibrillatore in memoria di Lucilla Cherici, la "signora del luna park". L'apparecchio, posizionato in via del Parco tra la scuola dell'infanzia e quella elementare nel corso di una piccola cerimonia, era stato acquistato grazie ai proventi derivanti dall'evento iStreet Food del giugno 2022 al parco dei Pini di Narni Scalo e a una donazione della famiglia Icardi. Fra i progetti dell'associazione per il prossimo futuro, anche l'organizzazione di un corso di Blsd adulto-pediatrico e manovre di disostruzione. Il corso di svolgerà presso la Domus Narnia a Narni centro. Chiunque fosse interessato può inviare un messaggio whatsapp al numero 329 6018920i