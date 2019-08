Narni: alle Mole è arrivata l’onda anomala. Il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto tuonò che piovve! Il temuto fuori servizio della centrale idroelettrica, in versione molto ridotta, c’è poi stato alle Mole, la “spiaggia di Narni”. E l’ha documentato, almeno l’ha reso disponibile, Sergio Bruschini: si vede chiaramente il grande specchio d’acqua, per solito tranquillo, è diventato vorticoso e turbolento. I bagnanti hanno subito risalito la piccola spiaggia per mettersi in posizione più elevata. Per fortuna, poi che nessuno stava andando sulla tavola da surf che viene adoperata per prendere il sole proprio in mezzo alla “piscina”. Siccome, poi che la quantità d’acqua non è stata grandissima potrebbe innescarsi anche l’idea che l’onda anomala potrebbe essere pure cavalcata, che possa essere “domabile” la pozza d’acqua da pacifica è diventata impetuosa e dove ha “battuto” con maggiore violenza in tanti fanno fatica ad andarsene al sicuro. La cosa pericolosa è che a qualcuno quella grandissima massa d’acqua sia sembrata pure “domabile” ed invece è la risultante di molti metri cubi d’acqua che determinano pure una forte corrente.Questo è il video: https://youtube/8oFzZeHRuAA