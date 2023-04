Terni, morto Moreno Asciutti: lutto nel mondo dell'informazione

Dolore e commozione a Terni per la morte di Moreno Asciutti. Operatore televisivo e giornalista si è spento nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Santa Maria. Da tempo era malato ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Era molto conosciuto e stimato in città di cui ha raccontato la storia in maniera attenta e puntuale. Un professionista instancabile, con la telecamera sempre in spalla e la sigaretta in mano, ha immortalato gli eventi più significativi degli ultimi trent'anni. Solare, con il sorriso e la battuta pronta, era anche molto schietto e diretto. Era l'amico di tutti. Stimato come professionista ma apprezzato anche per questo suo carattere, ha catalizzato su di sé l'affetto di tante persone che, anche in questi anni di malattia, non gli hanno fatto mancare la loro vicinanza. Vicinanza che in questo giorno triste si riversa su Lorella, sua moglie, che in questi anni è stata la sua colonna.