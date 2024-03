Scuola Alberghiera, è morto Lario Pinzaferri, lo storico direttore

«È con grande dolore che questa mattina ho appreso della scomparsa di Lario Pinzaferri, storico direttore della Scuola Alberghiera di Viterbo e dipendente dell’amministrazione provinciale viterbese in pensione». A darne notizia è il presidente della Provincia, Alessandro Romoli.

«Pioniere della formazione professionale in ambito turistico ed enogastronomico - dice Romoli - Pinzaferri ha contribuito enormemente a dare un futuro a tanti ragazzi che oggi sono stimati e qualificati professionisti nei suddetti campi, sia in cucina, che nelle sale bar o nelle strutture ricettive. Il suo amore verso gli studenti è stato esemplare e rimane ancora oggi un vivido esempio di cosa significa dedicare la propria vita, professionale e non, alla comunità di appartenenza. Non solo. L’impegno di Pinzaferri ha segnato un passo fondamentale nella storia della formazione professionale nell’ambito della ristorazione nella Provincia di Viterbo».

Alla sua famiglia e ai suoi cari «giungano le più sentite condoglianze mie personali e di tutta l’amministrazione provinciale di Viterbo».