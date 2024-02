Addio a Fabrizio Gori, un altro lutto per gli amici della “provincia”

Un motore che si è spento, lasciando un'eco rombante di vitalità, ironia e allegria. Un’altra parte della “provincia” che è andata via, scrivono sui gruppi social. “Sarà difficile festeggiare il Carnevale”. Frosinone piange Fabrizio Gori, divorato da una malattia a 58 anni. Era ricoverato da mesi. Lottava da un ospedale all’altro, fino all’Aurelia Hospital. Ma ieri mattina qualcosa non ha funzionato più. I familiari e i tantissimi amici lo ricordano con il suo sorriso arguto, la gentilezza e le osservazioni sagaci, seduto su una moto o su una bicicletta. Ragioniere in diverse aziende, stringendo con i colleghi relazioni non scontate. L’ultimo saluto domani mattina 14 febbraio alle 11.30 nella Chiesa di Sant’Antonio. Per Fabrizio un San Valentino pieno d’amore.

