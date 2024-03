Terni. La città perde Peppe, fino all’ultimo dietro al bancone del bar Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Da oltre trent’anni stava dietro il bancone del Bar Umbria lungo via Battisti, dopo aver lavorato per anni nel polo chimico, ieri è venuto a mancare all’età di 89 anni Giuseppe (Peppe per tutti) Del Bianco. Peppe lascia la moglie Lorena Scatolini ed il figlio Andrea (nella foto con la moglie Manuela) con i quali tutte le mattine regalava un ottimo caffè, ma anche un gran sorriso, parlando della sua amatissima Ternana. Il Bar Umbria è stato aperto nel lontano 1956 dal papà di Lorena, Bruno, anche lui ex operaio delle acciaierie. Ed è stato sempre a gestione familiare. Il loro punto di forza da oltre 65 anni. I funerali oggi pomeriggio sabato 2 marzo alle ore 14 alla chiesa di Santa Maria Regina.