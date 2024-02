Lutto nel mondo del teatro, morto a 65 anni Stefano Cipiciani

Si è spento giovedì, dopo un periodo di malattia, Stefano Cipiciani, 65 anni di cui 40 vissuti sul palcoscenico. Un grande uomo di teatro, nato a Perugia, un innovatore del teatro italiano e pescarese. «Siamo molto addolorati di questa perdita - commenta Massimo Vellaccio direttore artistico del Florian di Pescara - con lui abbiamo costruito per la città una rete teatrale solida di spettacoli, relazioni e progetti. Una comunità vivace e creativa insieme. Sin dai nostri esordi quando eravamo Florian air force, il nostro rapporto con Stefano si è intensificato tra co-produzioni e ospitalità anche quando lui abbandonò la scena per dedicarsi agli aspetti organizzativi e promozionali. È stato l’animatore della famosa vetrina “Premio scenario” a Bologna, dedicata alle nuove generazioni, di cui oggi il Florian è partner promotore e unico palcoscenico regionale nella diffusione e distribuzione dei finalisti ogni anno a settembre. Con lui va via una parte della storia teatrale italiana e pescarese. Oltre la stima e l’affetto ci ha uniti un rapporto di fratellanza e il legame sentimentale, nato proprio qui e lungo una vita con la nostra attrice Flavia Valoppi, sua fedelissima compagna e collega, alla quale va tutto il nostro cordoglio».

