Terni, il manager e la città: «Ternani, guardate oltre le acciaierie»

TERNI «». Pablo Abasolo, classe 1976, ingegnere chimico di Montevideo (Uruguay), dirigente Ast, vive a Terni da dicembre 2017. Dopo la laurea si sposta in Argentina per lavorare in una delle maggiori aziende siderurgiche dell'America Latina (la Techint). «Vado a Campana, che è una città per molti aspetti simile a Terni anche se molto meno bella, con una grande acciaieria e una raffineria di petrolio» dice Pablo. Per la stessa società si sposta a Bergamo (dove resta per tre anni), poi torna a Buenos Aires e via verso la Romania in una sede del gruppo in Europa.».«La prima sera la mia preoccupazione era trovare un buon ristorante e ammetto che ne ho trovato più d'uno., ma ci sono molti bei posti e gli osti sono davvero ospitali. P». «E' bastato un mese per rendermi conto di quanto sia vivibile Terni, con un centro cittadino pianeggiante dove si gira bene a piedi, con bei negozi e con persone sorridenti anche se diffidenti nei confronti degli stranieri. Le bellezze paesaggistiche della Valnerina, la Cascata delle Marmore, il lago di Piediluco, sono raggiungibili in pochi minuti di macchina e questo rende Terni a dimensione d'uomo».«Certo non sono mai stato a teatro, ma mi dicono che qui proprio non c'è!». Pablo si trasferisce per lavoro nella città dell'acciaio quando il Verdi è già chiuso. «E' assurdo che Terni non abbia un teatro, che in genere rappresenta il fulcro della programmazione culturale di ogni città. Noto anche che chi spinge per promuovere eventi è l'eccezione e non la regola. Purtroppo da 130 anni tutto ruota attorno alla fabbrica».«Conoscevo Terni per essere la città dell'acciaio. Poi stando qui ho scoperto che è anche la città degli innamorati.. Ho coppie di amici che festeggiano ogni anno il giorno di San Valentino, e adesso sanno pure che è il patrono di Terni, ma da me. Invece avrebbero dovuto saperlo diversamente».Ecco, secondo me bisogna far capire loro che esiste una Terni oltre le acciaierie, che si può puntare su San Valentino, sulla gastronomia o sulla cultura per farla conoscere in tutto mondo».«Quando sono venuti i miei genitori a trovarmi - racconta Pablo - hanno detto che Terni è una città molto bella. Anche i miei zii e gli altri miei paerenti l'hanno trovata ricca di storia. Hanno notato che mancano quei mercati settimanali all'aperto in centro che si svolgono in ogni altra città d'Europa e questo credo sia dovuto al fatto che non c'è quello slancio o diciamo quella carica che spinge ad organizzare iniziative attrattive».Terni ha una storia ricchissima ed un patrimonio culturale che è stato descritto dai più grandi poeti.«Credo che i ternani debbano cominciare a guardare oltre le acciaierie» suggerisce Pablo.