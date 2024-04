Consegnato un Pulminoamico all'Unitalsi di Terni

Terni - Un pullmino per l'Unitalsi. Mercoledì scorso, 24 aprile. si è tenuta la cerimonia di consegna di un Fiat Doblò XL adeguatamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili e anche di persone in carrozzina all’Associazione Unitalsi di Terni, nell'ambito del progetto Pulminoamico.

«Attraverso politiche di gestione del personale incentrate sull'equità, lo sviluppo professionale e il benessere dei nostri collaboratori -asserisce Enzo Di Matteo, presidente de Lenergia, uno degli sponsor- ci impegniamo a coltivare un clima organizzativo che favorisca la crescita personale e il successo collettivo».

Grazie quindi alle sponsorizzazioni, l'associazione potrà usufruire in comodato gratuito per due anni del mezzo, rinnovabili per altri due. L’iniziativa, infatti, ha visto il supporto di oltre 40 aziende di tutta la provincia di Terni e dell’associazione di categoria Confartigianato.