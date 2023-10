Magione, schianto in pista: muore motociclista di 45 anni

MAGIONE - Dramma in pista. Alle 17.31 di domenica all’Autodromo dell’Umbria si è verificato un incidente. Nel corso di un evento organizzato da promoter, in un momento di fine giornata in cui in pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box. L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box 4 e 5. Una curva che tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità. Anche per questo sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

La vittima, secondo quato si apprende, è 45enne residente a Deruta. Sul posto, il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi predisposti, ma non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuto il magistrato di turno, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

«L’Autodromo dell’Umbria - si legge in una nota ufficiale - nell’esprimere cordoglio e commozione per la tragedia, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda».