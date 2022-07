Giove, schianto mortale sulla dritta delle selve. Perde la vita un centauro di sessantanove anni.

GIOVE Incidente mortale sulla dritta delle selve. A perdere la vita, Claudio Bocci, centauro sessantanovenne di Giove che nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 7 luglio, transitava con la sua custom nera sul rettilineo che porta al paese. Al momento non si conosce la dinamica dello schianto che comunque non ha coinvolto altri veicoli. Forse un malore, forse l'attraversamento improvviso di un animale che il centauro ha cercato di evitare finendo invece a terra. Inutili i soccorsi, gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. In corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Soprannominato "il barcarolo", Bocci portava avanti da una vita la sua attività di falegname. Un soprannome ereditato dal padre che aveva una chiatta sul Tevere e trasportava chi dal viterbese veniva nel ternano, e viceversa, per comprare, vendere o scambiare merci. Insieme a suo lavoro, quella passione per le moto e un impegno costante per la comunità. Una famiglia molto conosciuta a Giove, dove la moglie insieme ad altri familiari gestisce anche un bar. «Una brutta, bruttissima notizia - commenta amareggiato un concittadino - in un paese piccolo come Giove è come se fosse venuto a mancare uno di famiglia. Sempre disponibile, sorridente, ci mancherà». Bocci lascia la moglie, tre figli e i nipoti.