Lugnano in Teverina, l'arena estiva fa tappa al convento di San Francesco

LUGNANO IN TEVERINA Cinema d'estate. La seconda tappa è con "Dramedy" al convento di San Francesco.

«Per questo fine settimana - spiegano da Oltre il visibile, l'associazione che cura la rassegna - abbiamo selezionato film che parlano di amicizia, quella più autentica che apre alla vita, ma anche di realtà come segno, come chiamata, come luogo in cui misteriosamente si svela il significato delle cose».

Programma

Lugnano in Teverina (TR)

convento San Francesco

Sp 33 (Vocabolo San Francesco)





Venerdì 11 agosto – ore 21.15

Jeff who lives at home

Regia di Mark Duplass, Jay Duplass

USA, 2011, 83’ – v.o.sott.it.



Un giorno nella vita di due fratelli, Jeff, un perdente che sta tutto il giorno a casa e Pat, arrogante e dominatore. Un giorno che potrebbe rivelarsi decisivo per il primo dei due, che decide di seguire il fratello, intenzionato a scoprire le prove dell'infedeltà di sua moglie.



Mai distribuito nelle sale cinematografiche italiane.

Sabato 12 agosto – ore 21.15

Bagdag cafè

Regia di Percy Adlon

Germania, 1987, 110’ - v.o.sott.it. - Nuova versione restaurata

Jasmin è una grassa signora tedesca che, durante un viaggio turistico negli Usa, viene abbandonata dal marito. Trova alloggio in uno sgangherato motel, chiamato Bagdad, di cui Brenda è la regina. All'inizio Jasmin prova repulsione per il luogo e per i suoi abitanti, ma poi, lentamente, entra in sintonia con loro. Scaduto il visto di permanenza, Jasmin deve tornare in Germania, ma ormai il suo cuore rimane lì, al Bagdad Café.



Premio César 1989 per il miglior film straniero e per il miglior film dell'Unione europea.