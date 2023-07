Calvi, è di nuovo festival. Dal 1 agosto al 2 settembre, un mese di eventi, film, concerti e teatro

CALVI DELL'UMBRIA Torna di scena il Calvi Festival. Un mese fitto di appuntamenti culturali, dal 1 agosto al 2 settembre, durante il quale concerti, spettacoli teatrali e cinematografici trasformeranno l'intero paese in un immenso palco a cielo aperto. Cinque festival in uno su teatro, cinema, musica, arte e natura che daranno vita a trentatrè eventi. Fra gli artisti che calcheranno la scena calvese Mariano Rigillo, Pino Strabioli, Antonello Fassari, Riccardo Leonelli, Stefano Fresi, Rita Marcotulli. «Qualità - dice Francesco Verdinelli, direttore artistico del festival - è la parola chiave del festival sin dalla prima edizione del 2016. Una manifestazione partita in sordina - continua - che nel corso degli anni ha consolidato la sua presenza sia nel panorama degli eventi regionali, che fra il pubblico. Non ci siamo mai fermati - ricorda - nemmeno durante la pandemia, e il pubblico ci ha ripagato con tantissimi sold out. Anche quest'anno - chiude - iniziamo sotto i migliori auspici. Ci auguriamo di continuare così». Ad aprire il festival, il 1 agosto, la sezione Calvi Cinema con la proiezione del film Grazie ragazzi (2023) di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco. Un film girato parzialmente anche in Umbria. Il 3 agosto prenderà il via Calvi Teatro, con il dramma Persiani di Eschilo per la regia di Patrick Rossi Gastaldi, con Mariano Rigillo e Silvia Siravo. Il 5 agosto, nel foyer del teatro del Monastero partirà Calvi Arte, con l’inaugurazione dell’esposizione collettiva "Chroma23, Le forme dei colori". Il 6 apre Calvi Musica, con il concerto del Trio CBP - Contemporary Blues Project. La band composta da Stefano Tonelli (chitarra elettrica e acustica), Fabrizio Cirillo (basso elettrico), Roberto Marziali (batteria) con un repertorio che riporta alle origini del blues e del jazz. L'8 agosto invece inizierà Calvi Incontri con "Una breve introduzione all’etica ambientale", Ugo Stocco introduce il professor Antonio Fresa. Il 6 e il 13 agosto per la sezione Escursioni, a cura dell’Associazione Viatores Umbro Sabini, in collaborazione con Le Terre dei Borghi Verdi, due passeggiate alla scoperta il territorio calvese. Gran finale il 2 settembre con Calvi Musica e il Gran Concerto finale della banda musicale militare TraMat. Un excursus fra le più belle colonne sonore, brani originali e i grandi capolavori della musica classica e contemporanea. Una fra le più apprezzate bande militari, un ensemble di talenti diretti dal maestro Fioravante Santaniello.