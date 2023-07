Amelia, cinema. Si apre l'arena estiva. Primo appuntamento è con le "forme dell'anima"

AMELIA Le relazioni tra cinema e arte contemporanea, questo il tema che apre la nostra stagione cinematografica estiva nel giardino di "forme dell'anima".

In programma film che esplorano gli infiniti linguaggi della creatività contemporanea e il significato stesso del fare arte.



«Sono inni alla ricerca di se stessi e del mondo - spiegano da Oltre il Visibile, l'associazione organizzatrice dell'evento - a quella spinta che, dall’interno verso l’esterno, ci tiene in quella tensione che alcuni chiamano arte, altri semplicemente vita».

Programma

Amelia (Tr)

Forme dell'Anima

via del Conservatorio, 4 (Loc. Pozzarighe)



Mercoledì 2 agosto – ore 21.15

La pittrice e il ladro

Regia di Benjamin Ree

Norvegia, 2020, 106’ – v.o.sott.it.

Derubata di due suoi dipinti esposti in una galleria di Oslo, dopo la cattura di uno dei ladri ma nessuna traccia della refurtiva, l’artista iperrealista Barbora Kysilkova, arrivata in Norvegia della Repubblica Ceca dopo esperienze difficili, è alla disperata ricerca di risposte.

Così al processo decide di parlare direttamente con Karl, il ladro che glieli ha sottratti. Da qui la nascita di un rapporto insolito, tra fascinazione estetica e umana comprensione, che sfocerà in amicizia e collaborazione anche artistica.



Premio speciale della giuria al Sundance Film Festival 2020.

London Film Festival 2020: Miglior Film Documentario.

Giovedì 3 agosto – ore 21.15

Station to station

Regia di Doug Aitken

USA, 2015, 71’ – v.o.sott.it.

L'artista visuale Doug Aitken segue il viaggio di un treno che, mentre attraversa il Nord America, ospita una comunità creativa in continua evoluzione: artisti, musicisti e curatori, che hanno collaborato alla creazione di registrazioni, opere d'arte e 10 eventi unici.



Il risultato sono 61 singoli film di un minuto, un caleidoscopio di esperienze e produzioni artistiche che contano su momenti indelebili come un concerto con coro gospel tenuto da Beck nel deserto del Mojave.



Station to Station è un progetto live in continua evoluzione che esplora le varie forme della creatività.