Lodo Guenzi al Teatro Secci di Terni: con il cantante de "Lo Stato sociale" si ride e si riflette

TERNI – Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio. Lunedì 20 e martedì 21 marzo (ore 20,45) la Stagione del Teatro Secci di Terni ospita il frontman del popolare gruppo Lo Stato Sociale Lodo Guenzi. Guenzi si presenta al pubblico ternano in un monologo autobiografico, scritto insieme all’amico di sempre Nicola Borghesi. Uno spettacolo sbagliato dall’inizio: un tentativo di messa in scena che parte dalla stand up e si perde in una storia vera. L’attore è davanti al pubblico, deve fare il suo show, tocca a lui, è chiamato a portare a termine qualcosa da cui vorrebbe istintivamente fuggire, che è quello che di solito fa, che ha sempre fatto, da bambino: quando salvarsi la vita coincideva col correre più veloce. Quelle che fa l’attore in scena sono confessioni di fragilità e di dichiarata inadeguatezza, ma anche di una divertita sensazione di essere fuori dal mondo, in un confine labile che è lo stesso che l’attore pone sulla scena. Davanti a una comunità che ci guarda: chi siamo noi? E come possiamo smettere di scappare?