Lo Stato Sociale a lutto: addio a Matteo Romagnoli, morto a 43 anni dopo una malattia

Un post dello Stato Sociale lascia i fan sconvolti. E' morto il sesto componente, fuori dal palco, della band, Matteo Romagnoli. Autore, manager, produttore con la sua Garrincha dischi, ha prodotto una quarantina di artisti (Magellano, Punkreas, I Camillas). Anche musicista (con i 4 fiori per Zoe e Le-Li, o da solista con il nome di Matteo Costa, omaggio al cognome della madre), ha prodotto i primi dischi dello Stato Sociale, poi è rimasto accanto a Lodo Guenzi & Co. come autore (anche di "Una vita in vacanza") e manager. Aveva 43 anni e lottava contro una malattia.

Questo il post di addio dei suoi ex compagni; "La metteremo su un foglio ma non ci faremo la spesa sarà solo un gioco in attesa che un milione di nuvole passi e il cuore riprenda il suo corso”.

Lodo Guenzi e la studentessa suicida a Milano: «Anche io ho pensato di mollare, ma a 19 anni non sei un fallito»

«Ciao Matteo, ciao Johnny, ciao Mareo, ciao J, ciao Quincy, ciao Romagolo, ciao Gennaro e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita con te dove ci hai salvato la vita, ci hai sgridato, ci hai amato più di tutti.

E poi: «Prima eravamo in un milione ed era bellissimo, perché facevi entrare tutti e solo dentro la tua creatura potevano convivere così tanti freak, solo dentro garrincha è possibile trovare il tuo amore per i difetti e la perfezione. Ora siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di IMPUBBLICABILE, che tu, da ovunque sarai, renderai musica».