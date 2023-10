La Ternana perde a Modena. Decisivo l'ex Palumbo

Modena - La Ternana perde ancora e la strada si fa sempre più in salita. La gara incomincia subito con un gol di Duca, poi annullato dal Var per un tocco di mano dello stesso attaccante del Modena. Al 17' l'ex Antonio Palumbo, con un pò di fortuna, vince due rimpalli e di esterno sinistro inventa il gol che porta in vantaggio la squadra di casa. All'11' del secondo tempo, Falcinelli appena entrato in campo trova il raddoppio. Le fere cercano insisitentemente l'area di rigore ma trovano il primo tiro in porta al novantesimo, quando in rovesciata Raimondo cerca il gol per accorciare le distanze. Ad un minuto dalla fine, su un cross di Casasola, Dionisi insacca il gol dell'1-2, inutile però ai fini del risultato.

Dopo questa sconfitta, la panchina di Cristiano Lucarelli comincia ad essere a rischio.

MODENA (3-4-2-1): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz (15' pt Ponsi); Oukhadda, Magnino, Gerli, Palumbo (22' st Pergreffi); Tremolada (22' st Bozhanaj), Duca (7' st Manconi); Strizzolo (7' st Falcinelli).

A disp. Vandelli, Guiebre, Bonfanti, Giovannini, Battistella, Cotali, Abiuso.

All. Bianco.

TERNANA (5-3-2): Iannarilli; Diakitè (14'st Casasola), Mantovani, Sørensen, Lucchesi (27' st Distefano), Celli (14' st Raimondo); Luperini, Pyyhtia, Favasuli (14'st Corrado); Falletti, Favilli (32' Dionisi).

A disp. Brazao, Vitali, De Boer, Viviani, Garau, Travaglini, Marginean. All. Lucarelli

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto

RETI: pt 17' Palumbo; st 11' Falcinelli, 49' Dionisi

NOTE: Spettatori 8.875 per un incasso di euro 94.183. Ammoniti Luperini, Diakitè, Ponsi per gioco falloso, Falcinelli, Seculin per comportamento non regolamentare. Angoli: 4-7 per il Modena. Recupero tempo, pt 3', st 6.