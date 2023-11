Ballando con le stelle, Lucarelli a Lambertucci: «Così fai body-shaming»

Si accende lo scontro tra i giudici e Lambertucci a "Ballando con le stelle", la protagonista della lite? La dieta.

Ad esordire contro il commento di Rosanna contro la fisicità dei giudici avvenuto in settimana a "storie italiane" è Selvaggia Lucarelli: «Hai fatto tutta la politicamente corretta quando ti abbiamo chiesto chi ballava peggio di te e non hai voluto fare nomi. Poi hai detto (indicando due membri della giuria) “tu sei ciccione”. E’ body-shaming».

«Non ho detto ciccione-ha ribadito Lambertucci»- poi prosegue- «E' una dieta depurativa dalla rabbia e dai nervosismi. Matano per esempio è perfetto”.

Poi la replica della Lucarelli: «Non va bene così, sono giudizi comparativi».

Segue la battuta di Matano: «Devo dare il tesoretto, a me queste cose non le puoi dire che è conflitto d’interessi»-dopo incalza- «Come ti viene in mente di andare a storie italiane a dire che la giuria deve perdere peso e poi venire qui col "centimetro"».

«Faccio solo del bene.

La circonferenza vita giusta, è tutta salute» ha risposto Rosanna.

«Sono consapevole di essere sovrappeso, ma se dovessi fare una dieta la farei dal dietologo». Afferma Fabio Canino un po’ stizzito.

A concludere è la lungimiranza di Zazzaroni: «Nel ballo daremo dei giudizi un po’ più forti».

Lambertucci e Casula registrano, infatti, un record a ribasso di questa edizione: con un totale di cinque punti raccolti.