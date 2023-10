TERNI La sconfitta di Modena, il penultimo posto in classifica, poi il buio. Il buio, le lacrime e il silenzio. Buio sulla Ternana, che ha perso anche la tanto decantata «prestazione» e si ritrova con 6 punti in 11 partite. Le lacrime sono quelle del capitano, Cesar Falletti, a fine partita. Solo una carezza del suo amico (domenica avversario) Antonio Palumbo, gli ha dato un po' di conforto. Il silenzio è quello di Cristiano Lucarelli. Al fischio finale, il tecnico, scuro in volto, se ne è andato via subito. Non si è fermato per il solito cerchio in mezzo al campo con la squadra, né per il ringraziamento ai 500 e oltre tifosi ternani arrivati fin lì per dover ingoiare un altro boccone amaro. Amaro, come il sapore in bocca che deve aver provato l'allenatore mentre se ne andava direttamente negli spogliatoi, a testa bassa. Non solo, ma non ha spiccicato una sola parola nel dopogara. E' andato via disertando la sala stampa, per di più - si apprende da cronisti modenesi - uscendo da una porta laterale per andare direttamente sul pullman. Un silenzio in contrasto con la sicurezza ostentata venerdì scorso nella conferenza stampa prima della partenza per Modena.