Ballando con le Stelle, Mariotto a Wanda Nara: «L’ho trovata volgarotta»

Festeggiamenti esplosivi quelli di Wanda Nara nell'ottava puntata di Ballando con le Stelle. Prima di augurarle buon compleanno, i forti commenti dei giudici. Mariotto la definisce “volgarotta”, la Lucarelli, invece, la sostiene così tanto che “la invidia”. Ma cos'è successo?

Dopo l’esibizione della moglie di Icardi col maestro Pasquale La Rocca, Wanda Nara si commuove guardando la madre che piange tra il pubblico. Un racconto profondo della storia della sua famiglia, quello dell’argentina nella clip: sua madre ha smesso di lavorare per delle dinamiche familiari, lei che sta realizzando i sogni per entrambe.

A rompere l’emozione in studio, però, arriva il commento alla bachata di Mariotto: «L’ho trovata volgarotta»

«Un po’ fuori posto» la replica immediata e scocciata di Carolyn Smith.

Interviene contro Mariotto anche Selvaggia Lucarelli: «La volgarità è qualcosa di più lontano da Wanda Nara che esista. Finché uno la vede su Instagram forse si può pure fare un’idea: che sia un po’ sfacciata, che abbia una punta d’esibizionismo, tutti questi giudizi che abbiamo nel giudicare velocemente delle Instagram.

Conoscendola, invece, l’opinione che ci siamo fatti tutti è l’esatto contrario. Hai una naturalezza nella tua sensualità che cancella ogni idea di volgarità. Anche la scelta di questa tutina; è un indizio di come tu ti vivi con naturalezza nel tuo corpo.» -Poi prosegue- «Ti invidio tantissimo, a parte il corpo, sembra che tu ti senta bene nei tuoi vestiti».

«Io sono sicura di me» ha risposto Wanda «La mia personalità, la cosa più bella che ho è dentro, non giudico mai la gente per quello che vedo in una foto perché non ti trasmette niente. Mi piace conoscere le persone come sono. Anche con te me lo dicevano, ma io ho sempre detto “la voglio conoscere”».

Poi la Lucarelli scherza: «Sentite bestie, imparate da Wanda Nara!»

«Ci sono altri modi di dire le cose, ma non sono comunque d’accordo con te». Prende la parola Carolyn Smith mettendo un punto all’affermazione iniziale di Mariotto.