Ballando con le Stelle, si ridefiniscono i ruoli: è Mariotto il nuovo “cattivo” nel programma?

«Lo dedico a tutte le persone in carne come me e ad a tutte le mamme». Questo ha detto Rossella Erra nella clip proiettata prima di esibirsi a Ballando con le Stelle.

Ballerini per una notte d’eccezione nella quinta puntata sono i “tribuni del popolo” Rossella Erra e Simone Di Pasquale; ma i commenti infuocano la pista più del balletto.

Quella che Milly definisce una “danza infuocata”, da Mariotto viene descritta come una “pantomima”. «Mi avevano detto: “Non sai balla da Dio; la leggerezza, la freschezza” sembrava che dovessimo vedere Carla Fracci e invece».

Poi la replica sorprendente della Lucarelli mentre si mette un boa fucsia al collo: «Falso, bugiardo Mariotto cosa dici»- scherza Selvaggia imitando Rossella: «Siete bellissimi! Mi avete fatto sognare! Viva l’amore! Vi ho visto dietro le quinte che pomiciavate, vi amo, belli, belli». Urla ironica riproducendo un atteggiamento tipico della “tribuna del popolo”.

Al che Erra entusiasta replica: «Selvaggia sei il mio orgoglio, sono molto fiera di te».

E la Lucarelli: «Ti amo!»

Una serata sorprendente quella di stasera, dove un’ironica e sorridente Selvaggia lascia il ruolo critico a Guillermo.

A conferma della sua linea dura, lo 0 di Mariotto all’esibizione di Erra e Di Pasquale; abbassando a 39 il tesoretto da donare alle coppie in gara.