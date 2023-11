Mantovan, si slaccia il vestito a Ballando con le stelle, ecco cosa è successo

Carlotta Mantovan dopo pochissimi minuti dall’esibizione nella sesta puntata di ballando con le stelle è già virale sui social: su “x”? La definiscono un’ «Elsa (ndr, il personaggio di Frozen) sconnessa».

Poi la domanda divertita della Lucarelli a Carlotta: «Cosa hai assunto?»

L’esibizione di Mantovan ha lasciato tutti a bocca aperta: ma cos’è successo? Movenze scattose e aggressive all’inizio, un microfono che si è smontato, il vestito che in alto si slaccia. Divertimento e spensieratezza sono alla base dell’esibizione. Poi la domanda di Selvaggia Lucarelli: “Cosa hai assunto? Cosa nascondi in quella treccia?”. Parole che provocano l’esilarante reazione del pubblico.

«Non si possono dire i nomi». Risponde ironica Mantovan alla Lucarelli.

«Il ballo dello xanax».

Ironizzano gli altri giudici.

Insomma, Carlotta Mantovan è già un meme: riuscirà a superare la popolarità mondiale raggiunta da Selvaggia imitando Rossella Erra?

Esilaranti anche i commenti degli altri concorrenti in gara nella prima “dance battle” di ballando con le stelle.

«70 anni a costruirmi un’immagine che avete sbriciolato in 30 secondi». Ha affermato Caprarica autoironico sulla sua esibizione nella puntata.

«Ci ho messo 10 anni in meno di Caprarica per far brutta figura». Scherza Terzi.

«Scusa a tutta la comunità brasiliana, sono argentina». Le parole di Wanda Nara dopo il suo assolo.