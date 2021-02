La Ternana infila la cinquina al Catania e continua a volare

TERNI - I numeri della Ternana sono sempre più impressionanti. Al Liberati la squadra rossoverde sconfigge il Catania per 5 a 1. Lo fa in maniera imperiosa anche rischiando qualcosa. Ed è questo aspetto che lascia interdetti perchè quando la Ternana decide di giocare lo fa con personalità. Il vantaggio arriva con una conclusione balistica di Mammarella che vale la pena di rivedere. Il raddoppio è di Defendi la cui conclusione è deviata dallo sfortunato Giosa. Risultato acquisito? Macché. I rossoverdi sembrano rallentare e il Catania accorcia le distanze con un colpo di testa di Sarao, sfiorando con Di Piazza pure il pareggio. Ma prima che il tempo finisca, Paghera infila per la terza volta sfruttuando un erroe di Giosa.

Nella ripresa obliterano l'appuntamento con il gol Damian, conclusione da dentro l'area, e Vantaggiato, colpo di testa. Tutto il resto non è noia ma una grande Ternana che sta legittimando non solo il primato in classifica ma anche l'imbattibilità europea.

TERNANA-CATANIA 5-1

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella (9’ st Frascatore); Paghera (1’st Damian), Salzano; Partipilo (23’ st Peralta), Falletti (31’ st Torromino), Furlan (9’ st Suagher); Vantaggiato. All. Lucarelli. A disp. Vitali, Celli, Proietti, Ferrante, Russo, Raicevic, Leverone

CATANIA (3-4-2-1): Confente; Silvestri, Giosa (1’ st Pinto) , Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi (18’ st Di Piazza); Manneh (16’ st Sales), Sarao (31’ st Reginaldo); Golfo (31’ st Maldonado). All. Raffaele. A disp. Santurro, Claiton, Rosaia, Vrikkis, Izco, Albertini, Lo Duca

ARBITRO: Feliciani di Teramo

RETI: pt 2’ Mammarella, 16’ Defendi, 36’ Sarao, 44’ Paghera; st 22’ Damian, 37’ Vantaggiato

NOTE: partita giocata a porte chiuse per Covid-19. Ammoniti Paghera, Pinto. Angoli 2-3. Recupero tempo pt 3’, st 3

