Due colpi in sette giorni, rapinatore arrestato nel Catanese

EMBED





CATANIA (ITALPRESS) - Era diventato l'incubo dei commercianti di Belpasso, ma alla fine è stato individuato e arrestato dai Carabinieri. In manette è finito un 39enne ritenuto responsabile di due diverse rapine avvenute nei giorni scorsi in esercizi commerciali del comune del Catanese. Il 20 marzo scorso i militari dell'Arma erano intervenuti in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele II, dove poco prima un individuo, con il volto coperto da uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si era impossessato della somma contante contenuta nelle casse, circa 300 euro, e di alcuni pacchetti di sigarette. Il 26 marzo, lo stesso rapinatore ha preso di mira una farmacia della centralissima Via Roma. In questo caso però è stato meno fortunato, poiché ha incontrato la ferma reazione dei farmacisti che sono riusciti, anche a seguito di una lieve colluttazione, a mettere in fuga l'uomo, che è stato bloccato poco distante, da una pattuglia dei Carabinieri di Belpasso, intervenuta sul posto una volta scattato l'allarme. Il rapinatore è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Catania Piazza Lanza. Il gip ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare, che gli è stata notificata nel penitenziario. vbo]