Vanina - Un vicequestore a Catania, stasera in tv la prima puntata della serie con Giusy Buscemi: trama, cast, quanto dura e dove è stata girata

«Sono il vicequestore Giovanna Guarrasi, ma tutti mi chiamano Vanina». Ed è così che probabilmente da ora in poi tutti chiameranno Giusy Buscemi, protagonista della nuova serie tv (Vanina - Un vicequestore a Catania) che parte stasera in tv su Canale 5 dalle 21.40.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “Studio Battaglia” vince (ma cala), male Incastrati, “Le Iene” e “Dalla strada al palco” vanno bene

Prodotta da Palomar per RTI e diretta da Davide Marengo, la miniserie andrà in onda per 4 appuntamenti il mercoledì sulla rete Mediaset.