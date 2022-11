Giovedì 24 Novembre 2022, 00:03

L'edizione 2023, la numero 50, della Cronoscalata della Castellana sarà speciale per tanti motivi. Il 50simo di una delle cronoscalate più amate varrà, da solo, il prezzo del biglietto, ma anche la titolazione di Finale Nazionale Tivm – Trofeo Italiano Velocità Montagana, che è stata confermata nei giorni scorsi anche per la prossima edizione, sarà un vanto non da poco. Orvieto, quindi, sarà, per il terzo anno consecutivo, al centro dell’interesse nazionale per il motorsport della salita nell’anno del cinquantenario di una delle più affascinanti competizioni motoristiche su strada che si svolgono su un tracciato stradale.

La Giunta di Aci – Automobile Club d'Italia, con la conferma della titolazione iridata ha inteso premiare anche la città di Orvieto dimostratasi all’altezza, sia per come ha fatto fronte all’accoglienza di qualche migliaio di addetti, famiglie e supporter al seguito, quanto per il suo fascino unico. La lode se la è meritata su tutti l’associazione della Castellana, puntuale nel far fronte alle esigenze più disparate e, ormai, conferma di un’invidiabile professionalità.

A capo dell'associazione c'è l'inossidabile Luciano Carboni, ed è proprio lui un altro motivo da aggiungere perché nel 2023 la sua presidenza diventerà "maggiorenne" con ben 18 anni di onorato servizio: «Una soddisfazione senza pari – Carboni parla della gara 2022 – iniziando dal numero, 239, e dalla qualità degli iscritti. Abbiamo avuto l’onore e il piacere di ospitare la “platea dei re” delle gare in salita nazionali – aggiunge il presidente – e non è un dettaglio averli tutti. La nostra era inoltre una finale, nella quale, almeno per alcuni dei piloti, l’eventuale affermazione voleva dire qualcosa in più di un semplice successo “di tappa”. Noi organizzatori abbiamo cercato di dare il meglio, in ogni modo incomparabile con il richiamo posseduto dalla città sull’intero territorio nazionale».

Un successo di gruppo, di squadra, che continua di anno in anno: «Il successo organizzativo ha ragioni che affondano nel tempo – spiega Carboni - da qualche anno, ormai, abbiamo allargato la forbice delle nostre ambizioni. Studiando, lavorando, tenendo conto di quanto fatto da chi ci ha preceduti. Il merito va esteso a tutti i ragazzi e a tutti coloro che hanno dato una mano. Ne guadagna anche la qualità dell’organizzazione. Non voglio peccare in presunzione – aggiunge - ma, nel momento che i complimenti arrivano dai rappresentanti della Federazione, abituati a vivere ogni domenica esperienze simili, ti senti davvero gratificato».

In data verosimilmente compresa nell’ottobre 2023, si va dunque delineando una settimana motoristica di primissimo livello. Attese tante macchine, e con loro tanti driver di livello perché «la finale – aggiunge Carboni - per come è strutturata, suscita l’interesse di moltissimi piloti, cui si aggiungeranno iniziative collaterali ancora in fase di definizione, ma, senz’altro oggetto d’interesse per gli orvietani e i tanti visitatori».