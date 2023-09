Infortunio all’Ast, operaio cade in una buca di quasi 4 metri

Terni -

Un operaio di una ditta terza, la G.P., è caduto in una buca di circa quattro metri nel reparto ex Titania dell’Ast.

In quella zona, infatti, si stanno praticando degli scavi per collocare dei nuovi macchinari. Al momento non è chiara la dinamica dell’infortunio.

L’uomo, secondo i primi riscontri, non sarebbe grave. Quando è stato soccorso era cosciente e lamentava dolori ad una gamba.

Subito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.